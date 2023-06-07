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Петржела: Кокорин мог бы играть в финале Лиги конференций, но он слишком ленив

«Фиорентина» внезапно добралась до решающего матча.

Петржела: Кокорин мог бы играть в финале Лиги конференций, но он слишком ленив
© championat.com

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

«В том, что итальянский клуб играет в финале Лиги конференций, нет никакой заслуги Кокорина. У Александра были хорошие шансы показать себя в европейском футболе после сложной жизненной ситуации, но он ими не воспользовался. Кокорин мог бы играть сегодня в финале еврокубка, но он слишком ленивый», — цитирует Петржелу «Евро-Футбол.Ру».

Кокорин является воспитанником «Локомотива». Профессиональную карьеру он начал в «Динамо», затем выступал за «Анжи», «Зенит», «Сочи», «Спартак».

В нынешнем сезоне Александр отыграл за «Арис» на правах аренды 30 матчей, забил 13 мячей и шесть раз ассистировал партнёрам. В «Фиорентине» статистика форварда скромнее: 11 матчей (216 минут), ни одного результативного действия и две жёлтые карточки.

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