Петржела: Кокорин мог бы играть в финале Лиги конференций, но он слишком ленив

«В том, что итальянский клуб играет в финале Лиги конференций, нет никакой заслуги Кокорина. У Александра были хорошие шансы показать себя в европейском футболе после сложной жизненной ситуации, но он ими не воспользовался. Кокорин мог бы играть сегодня в финале еврокубка, но он слишком ленивый», — цитирует Петржелу «Евро-Футбол.Ру».