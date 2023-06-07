Капитану «Фиорентины» рассекли голову броском стакана во время матча

Болельщики ФК «Вест Хэм» рассекли голову броском стакана капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги во время финала Лиги конференций. Об этом пишет «Чемпионат».

По данным портала, инцидент произошел на 34 й минуте игры, когда Бираги направлялся подавать угловой.

В это время фанаты английского клуба начали бросать с трибун различные предметы. Один из них, предположительно пивной стакан, разбил капитану голову.

скриншот

Арбитр был вынужден остановить матч на то время, пока защитнику оказывали медицинскую помощь.

По состоянию на 23:05 мск, ни одна из команд не сумела забить мяч (0:0).