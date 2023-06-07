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Капитану «Фиорентины» рассекли голову броском стакана в финале ЛК

Болельщики ФК «Вест Хэм» рассекли голову броском стакана капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги во время финала Лиги конференций. Об этом пишет «Чемпионат».

Капитану «Фиорентины» рассекли голову броском стакана во время матча
© Рамблер

По данным портала, инцидент произошел на 34 й минуте игры, когда Бираги направлялся подавать угловой.

В это время фанаты английского клуба начали бросать с трибун различные предметы. Один из них, предположительно пивной стакан, разбил капитану голову.

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Арбитр был вынужден остановить матч на то время, пока защитнику оказывали медицинскую помощь.

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По состоянию на 23:05 мск, ни одна из команд не сумела забить мяч (0:0).

Ранее сообщалось, что перед финалом ЛК между фанатами клубов произошла потасовка.

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