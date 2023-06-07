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Месси высказался о недосказанности между ним и «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о сотрудничестве с клубом МЛС «Интер Майами», высказался о недосказанности между ним и «Барселоной».

Месси высказался о недосказанности между ним и «Барселоной»
© globallookpress.com

«История с «Барселоной» – это рана, которая кровоточит? Если только немного. Из-за того, что не смог попрощаться с болельщиками, как подобает. Мне кажется, я это заслужил. Как заслужили игроки, которых я называл ранее. Я хотел бы уйти таким же образом. Потому что кто-то может подумать, что я плохой парень – лично мне на месте болельщиков было бы неприятно. Вот почему я хотел попрощаться с людьми, которые жили клубом, которые вместе с ним радовались и страдали. Мне очень жаль», — приводит слова Месси Sport.es.

Месси выступал за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец выиграл с каталонской командой 35 трофеев.

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