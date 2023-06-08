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Американская лига МЛС выступила с заявлением после перехода Месси

Пресс-служба лиги МЛС опубликовала заявление в связи с переходом аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». Ранее клуб объявил о переходе игрока, Месси также выступил с заявлением, подтвердив подписание контракта с командой из Майами.

Американская лига МЛС выступила с заявлением после перехода Месси
© CNN

«Мы рады, что Лионель Месси заявил о намерении перейти в «Интер Майами» и начать выступать в МЛС. Хоть ему ещё и предстоит закончить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать одного из величайших игроков в истории в нашей лиге», — сказано в заявлении.

Предыдущей командой Месси был «ПСЖ». В парижском клубе он провёл два сезона, после чего покинул его в статусе свободного агента. До этого он выступал за «Барселону».

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