Американская лига МЛС выступила с заявлением после перехода Месси
Пресс-служба лиги МЛС опубликовала заявление в связи с переходом аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». Ранее клуб объявил о переходе игрока, Месси также выступил с заявлением, подтвердив подписание контракта с командой из Майами.
«Мы рады, что Лионель Месси заявил о намерении перейти в «Интер Майами» и начать выступать в МЛС. Хоть ему ещё и предстоит закончить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать одного из величайших игроков в истории в нашей лиге», — сказано в заявлении.
Предыдущей командой Месси был «ПСЖ». В парижском клубе он провёл два сезона, после чего покинул его в статусе свободного агента. До этого он выступал за «Барселону».