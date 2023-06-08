Американская лига МЛС выступила с заявлением после перехода Месси

«Мы рады, что Лионель Месси заявил о намерении перейти в «Интер Майами» и начать выступать в МЛС. Хоть ему ещё и предстоит закончить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать одного из величайших игроков в истории в нашей лиге», — сказано в заявлении.