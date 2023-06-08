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Цены на билеты на возможный дебютный матч Месси в США выросли в десять раз

Цены на билеты на возможный дебютный матч Лионеля Месси за клуб из США «Интер Майами» выросли в десять раз. Об этом сообщает ESPN.

Цены на билеты на дебютный матч Месси выросли в десять раз
© Lenta.ru

По информации источника, впервые Месси может выйти на поле в составе клуба Главной лиги футбола (MLS) 21 июля. В этот день в Форт-Лодердейле состоится матч с мексиканским «Крус Асуль» в рамках первого матча Кубка лиг.

Ранее минимальная стоимость билетов составляла 29 долларов, однако после объявления о трансфере Месси цена выросла до 329 долларов. Средняя цена на билеты на эту игру повысилась со 122 до 373 долларов.

7 июня Месси объявил о переходе в «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

Стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами»

С 2021 года Месси играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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