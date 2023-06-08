Малком рассказал тяжелом периоде адаптации в "Зените"

"Первые два года были очень сложными. Почти сразу после перехода я получил травму, мне сделали операцию. Но у меня ни разу не возникала мысль о том, чтобы все бросить и уехать из "Зенита". Я знал, что, как только тело позволит, я сумею убедить людей в том, что приехал в "Зенит" не зарабатывать деньги, а творить на поле и войти в историю клуба", - сказал Малком.