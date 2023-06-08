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Неймар намерен вернуться в «Барселону» после несостоявшегося трансфера Месси в каталонский клуб — СМИ

Нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар планирует вернуться в «Барселону» после несостоявшегося перехода в каталонский клуб Лионеля Месси, сообщает Sport.

Неймар может вернуться в "Барселону" после срыва трансфера Месси
© Матч ТВ

По данным издания, Неймар уведомил руководство «сине гранатовых» о своем намерении продолжить карьеру в их составе. Отмечается, что переговоры с 31 летним бразильцем будут непростыми из за высокой зарплаты футболиста, однако Неймар уже дал согласие на ее снижение ради перехода.

В среду было объявлено, что Месси, покинувший «ПСЖ», продолжит карьеру в клубе MLS «Интер Майами».

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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