Малком считает, что не достиг предела своей формы

"Уже в прошлом сезоне почувствовал, что набираю обороты, но понимал, что могу больше, - отметил он. - И даже сейчас, после такого фантастического чемпионата, уверен, что и это не предел. В следующем году могу забить еще больше мячей, отдать еще больше передач за "Зенит", а также помочь ему взять еще больше трофеев".