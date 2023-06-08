«Спартак» ищет замену Промесу из-за его проблем с законом

Руководство московского «Спартака» приступил к поиску левого крайнего нападающего на случай судебных проблем у Квинси Промеса.

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Как отмечает Metaratings, возможный новичок красно-белых должен быть уже состоявшимся игроком, но при этом иметь перспективу развития. Утверждается, что в шорт-лист «Спартака» включены левоногие игроки в возрасте от 23 до 28 лет.

По информации источника, если подходящий кандидат будет найден, то трансфер может состояться летом вне зависимости от исхода судебных тяжб Промеса.