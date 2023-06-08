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«Спартак» ищет замену Промесу из-за его проблем с законом

Руководство московского «Спартака» приступил к поиску левого крайнего нападающего на случай судебных проблем у Квинси Промеса.

«Спартак» ищет замену Промесу из-за его проблем с законом
© Голубович Дмитрий / "Чемпионат"

Как отмечает Metaratings, возможный новичок красно-белых должен быть уже состоявшимся игроком, но при этом иметь перспективу развития. Утверждается, что в шорт-лист «Спартака» включены левоногие игроки в возрасте от 23 до 28 лет.

По информации источника, если подходящий кандидат будет найден, то трансфер может состояться летом вне зависимости от исхода судебных тяжб Промеса.

19 июня суд Амстердама (Нидерланды) огласит решение по делу о нападении Промеса на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура запрашивает для 31-летнего футболиста два года лишения свободы. Также Квинси подозревают в участии в наркоторговли.

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