Защитник «Зенита» Чистяков: "Мечтаю вернуться в сборную России"

«Безусловно, скучаю без сборной. Очень хочется находится в национальной команде. Даже не особо важно, с кем играть. Хотя, понятно, хочется встречаться с сильными соперниками. Одна из задач — вернуться в сборную», — цитирует Чистякова «Чемпионат» .

Сборная России с февраля 2022 года решениями ФИФА и УЕФА отстранена от участия в официальных международных турнирах. За последние 15 месяцев национальная команда проводит исключительно товарищеские встречи. В марте 2023-го россияне сначала в гостях сыграли вничью с Ираном (1:1), а затем обыграли в Санкт-Петербурге Ирак (2:0).