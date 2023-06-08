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Защитник «Зенита» Чистяков: мечтаю вернуться в сборную России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что мечтает снова сыграть за сборную России.

Защитник «Зенита» Чистяков: "Мечтаю вернуться в сборную России"
© ТАСС

«Безусловно, скучаю без сборной. Очень хочется находится в национальной команде. Даже не особо важно, с кем играть. Хотя, понятно, хочется встречаться с сильными соперниками. Одна из задач — вернуться в сборную», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Сборная России с февраля 2022 года решениями ФИФА и УЕФА отстранена от участия в официальных международных турнирах. За последние 15 месяцев национальная команда проводит исключительно товарищеские встречи. В марте 2023-го россияне сначала в гостях сыграли вничью с Ираном (1:1), а затем обыграли в Санкт-Петербурге Ирак (2:0).

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