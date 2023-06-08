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Бывший игрок ЦСКА Жезус признался, что так и не смог разобраться в российских дорогах

Бывший футболист московского ЦСКА и нальчикского «Спартака» Рикарду Жезус рассказал о том, с чем он так и не смог свыкнуться, пока жил в России.

Экс-игрок ЦСКА Жезус рассказал, чего так и не смог понять в России
© РИА Новости

«Российские дороги. Очень тяжело ездить и ориентироваться. Много машин, ничего не понятно. Я просто ездил в потоке, не понимая, что происходит», — сказал бразилец Жезус в интервью Sport24 в ответ на вопрос о том, чего в России он так и не понял и не принял.

Футболист выступал в нальчикском «Спартаке» в 2007 году и провел за клуб 37 матчей. С 2008 по 2014 год он играл в столичном ЦСКА, приняв участие в 19 встречах, большую часть времени проведя в арендах. Он забил за армейцев два гола и отдал одну результативную передачу.

Жезус дважды становился победителем розыгрыша Кубка России, а также стал серебряным призером чемпионата России в составе ЦСКА.

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