Экс-игрок ЦСКА Жезус рассказал, чего так и не смог понять в России

«Российские дороги. Очень тяжело ездить и ориентироваться. Много машин, ничего не понятно. Я просто ездил в потоке, не понимая, что происходит», — сказал бразилец Жезус в интервью Sport24 в ответ на вопрос о том, чего в России он так и не понял и не принял.