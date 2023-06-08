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Уткин — о Лиге конференций: это своеобразное зрелище, футбольный артхаус

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о Лиге конференций после финала турнира. Напомним, в решающем матча итальянская «Фиорентина» встречалась с английским «Вест Хэм Юнайтед». Игра завершилась в пользу «молотобойцев» со счётом 2:1.

Уткин назвал Лигу конференций "футбольным артхаусом"
© Чемпионат.com

«Лига конференций — это турнир середняков. В лучшем смысле этого слова. Это означает, что в европейском масштабе там нет звезд, которые делают результат, взрывают игру.

Может быть крутой вратарь. Может быть Деклан Райс, игрок блестящий, но обеспечивающий прочность, не креатив. Ну, наверное, мы увидим исключения, бывает, что везет и таким командам достаются яркие таланты — юные и неотесанные, арендованные, плохо адаптированные, все мы знаем такие случаи. Но в остальном. Кто в таком турнире доходит до финала? Самый организованный. В двух экземплярах. И вот они обречены своей организацией друг друга душить.

Лига конференций — турнир без звезд в исконном смысле этого слова. Мы посмотрели финал Райса против Амрабата, там Бираги сыграл эпизодическую роль со своим рассеченным затылком, но это как вот Савелий Крамаров в эпизоде. Или, современнее — Тимофей Трибунцев. Ярко, но — подчеркнуто эпизодически.

Пока два финала младших еврокубков совсем не разогнали ожидание старшего. Страсти были (финала без них не бывает), эпизоды яркие были. Но вы ничего не потеряли бы, посмотри вы эти финалы в режиме хайлайта. Чтоб смотреть целиком, надо иметь особую страсть к жанру триллера. Но практически любой финал — триллер. Не доблесть.

Я не крошу батон на Лигу конференций. Я ищу ему место на личной полке впечатлений, чтобы не обманываться в ожиданиях. Должен быть турнир для не бедных, но… недорогих. Небогатых. По итогам которого большаки выберут себе работяг и бойцов. Не ошибутся.

Но это своеобразное зрелище. Это футбольный артхаус. Ну, это Мойес выиграл. Он отличный, он заслужил, его достижение в том, что футбол старая игра, в нем всегда будет место новым идеям, но классика сработает всегда. Если и сделать её по классике, с любовью. Мойес старомоден. Но никак не старпер», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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