ЦСКА по-прежнему должен 25% по трансферу нападающего Эджуке

«Мы подключили несколько органов власти. Вы также можете провести подобный транш через Министерство иностранных дел, но это сработает только в том случае, если другая сторона захочет сотрудничать. Этого не происходит.



Сейчас мы ведём контакты с другими клубами, у которых похожие проблемы. Это серьезная сумма, и это очень разочаровывающий опыт», — сказал де Хаан.