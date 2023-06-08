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ЦСКА по-прежнему должен 25% по трансферу Эджуке, клуб обвиняют в отказе сотрудничать

Московский ЦСКА не до конца рассчитался с «Херенвеном» по трансферу нигерийского нападающего Чидеры Эджуке. Об этом сообщает Football International. Директор нидерландской команды Ферри де Хаан считает, что стороны могли бы найти выход, но москвичи отказываются от сотрудничества.

ЦСКА по-прежнему должен 25% по трансферу нападающего Эджуке
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«Мы подключили несколько органов власти. Вы также можете провести подобный транш через Министерство иностранных дел, но это сработает только в том случае, если другая сторона захочет сотрудничать. Этого не происходит.

Сейчас мы ведём контакты с другими клубами, у которых похожие проблемы. Это серьезная сумма, и это очень разочаровывающий опыт», — сказал де Хаан.

По сведениям источника, ЦСКА уведомил «Херенвен», что не может перевести оставшуюся сумму из-за санкций, наложенных на российские банки. ЦСКА, выкупивший права на Эджуке за € 12 млн, по-прежнему должен за него € 3 млн. Стороны договорились о выплате в четыре транша, последний из которых должен был состояться в мае 2022 года.

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