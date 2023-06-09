$82.09+0.6388.04+0.87

Источник: Вендел хочет уйти из «Зенита». С бразильцем контактирует «Рома»

Полузащитник «Зенита» Вендел находится в сфере интересов римской «Ромы». Итальянский клуб давно следит за выступлениями бразильца в России, стороны уже контактировали, информирует Fantacalcio.

Полузащитник Вендел хочет уйти из «Зенита»
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, Вендел входит в список главных трансферных целей «Ромы» на ближайшее межсезонье. «Волки» готовы бороться за футболиста даже в том случае, если переговоры с «Зенитом» будут идти тяжело. Стоимость сделки предварительно оценивается в € 20 млн.

Отмечается, что сам футболист настаивает на смене клубной прописки в ближайшие месяцы. В связи с этим «Рома» активизировалась в попытках заполучить Вендела.

В 33 матчах текущего сезона за «Зенит» во всех турнирах полузащитник отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вендел выступает за российскую команду с октября 2020 года.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители