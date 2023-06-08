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Новый клуб Месси хочет подписать Ди Марию

Американский клуб «Интер Майами» заинтересован в подписании Анхеля ди Марии. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло.

Ранее стало известно, что ди Мария покидает «Ювентус». Аргентинский вингер является свободным агентом. Но, по данным журналиста, приоритетом Анхеля является остаться в Европе.

В частности, сообщалось, что игрока хочет вернуть «Бенфика», за которую он в своё время уже выступал.

Накануне стало известно, что Месси переходит в «Интер Майами». Аргентинский нападающий перейдёт в команду в статусе свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».

Стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами»

Месси и Ди Мария являются хорошими друзьями. Они вместе побеждали в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

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