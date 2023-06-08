Малафеев рассказал, как справился с гибелью жены и травлей со стороны Губерниева

«Сезон 2011/2012 стал моим пиком в плане формы. К сожалению, 2011 год стал для меня непростым, потому что у меня погибла супруга. И после этого ещё начался небольшой троллинг со стороны комментатора Губерниева. Я понимал, что меня теперь будут оценивать через призму высказывания этого человека. Мне очень хотелось показать своей игрой и своими действиями, что здесь вообще не о чем разговаривать. Говорили, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», — сказал Малафеев в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».