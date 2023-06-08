$81.46+0.2187.17+0.21

Малафеев рассказал, как справился с гибелью жены и травлей со стороны Губерниева

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как справился с гибелью супруги и травлей со стороны комментатора Дмитрия Губерниева по ходу сезона 2011/2012.

Малафеев рассказал, как справился с гибелью жены и травлей со стороны Губерниева
© Чемпионат.com

«Сезон 2011/2012 стал моим пиком в плане формы. К сожалению, 2011 год стал для меня непростым, потому что у меня погибла супруга. И после этого ещё начался небольшой троллинг со стороны комментатора Губерниева. Я понимал, что меня теперь будут оценивать через призму высказывания этого человека. Мне очень хотелось показать своей игрой и своими действиями, что здесь вообще не о чем разговаривать. Говорили, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», — сказал Малафеев в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

В 2011 году Губерниев нелицеприятно отозвался о Малафееве, говоря о составе сборной России, в котором играл голкипер «Зенита», так как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был травмирован.

2
Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители