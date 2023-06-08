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«Мне важен спорт и неинтересна политика». Личка объяснил, почему не уехал из России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, почему не уехал из России на фоне политической напряжённости. Чешский специалист заявил, что ему важна спортивная составляющая, и его совершенно не интересует политика. Также Личка признался, что не почувствовал давления в Чехии.

Чешский тренер Личка объяснил, почему не уехал из России
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«Оказывалось ли на меня давление из-за того, что я не покинул Россию после 24 февраля 2022 года? Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует», — приводит слова Марцела Лички интернет-портал «Известия».

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