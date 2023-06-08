Чешский тренер Личка объяснил, почему не уехал из России

«Оказывалось ли на меня давление из-за того, что я не покинул Россию после 24 февраля 2022 года? Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует», — приводит слова Марцела Лички интернет-портал «Известия».