Тренер сборной России Карпин подтвердил, что они с Дзюбой зарыли топор войны

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с нападающим московского "Локомотива" Артемом Дзюбой на церемонии вручения премий Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23. "Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. "Как дела? Все хорошо". Все. Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? По разным причинам он не смог приехать", — передает слова Карпина Sport24. Дзюба покинул "Зенит" по окончании прошлого сезона, после чего подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой. В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским "Локомотивом". В мае футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года. После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром "Локомотива" в минувшем сезоне. Ранее главный тренер клуба Российской премьер-лиги "Ростов" Валерий Карпин высказался о слухах о возможном переходе капитана ростовской команды Данила Глебова в московский "Спартак".