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Александр Мостовой: «Тренерский круговорот в РПЛ разочаровывает. Одни и те же ходят по одним и тем же клубам»

Александр Мостовой недоволен частой сменой тренеров в клубах Мир РПЛ.

Мостовой: тренерский круговорот в РПЛ разочаровывает
© Sports.ru

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ увольняли главных тренеров 18 раз – это рекорд по отставкам за сезон.

«Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что – так было и до конца сезона.

Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.

Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», – сказал Мостовой.

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