Александр Мостовой: «Тренерский круговорот в РПЛ разочаровывает. Одни и те же ходят по одним и тем же клубам»
Александр Мостовой недоволен частой сменой тренеров в клубах Мир РПЛ.
В сезоне-2022/23 клубы РПЛ увольняли главных тренеров 18 раз – это рекорд по отставкам за сезон.
«Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что – так было и до конца сезона.
Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.
Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», – сказал Мостовой.
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