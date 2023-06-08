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Полузащитник «Родины» Гордюшенко объяснил разгромное поражение от «Пари НН»

Полузащитник «Родины» Гордюшенко объяснил разгромное поражение от «Пари НН» со счётом 0:3 в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Полузащитник «Родины» объяснил разгромное поражение от «Пари НН»
© Чемпионат.com

«Сложно сказать, почему команда потерпела такое поражение от «Пари НН». В первые десять минут мы абсолютно не вошли в игру, допускали простые ошибки. Потом уже вроде как вошли в матч, даже создали хорошие моменты, но, к сожалению, не реализовали их.

Разгромное поражение сильно усложнило нам ситуацию. Но мы поедем в Нижний Новгород и достойно отыграем ответный матч. В первой игре сказалось давление. Во втором матче уже никакого давления быть не должно. Нужно просто выйти и отыграть свою игру, а там будет как будет», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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