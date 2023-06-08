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Руководство «Челси» обратилось к болельщикам после провального сезона

Руководство «Челси» опубликовало большое письмо-обращение к болельщикам лондонской команды.

Руководство «Челси» обратилось к болельщикам после провального сезона
© Чемпионат.com

«Прошло около года с того момента, как мы завершили покупку нашей команды. Для нас есть и остаётся важной задачей быть хранителями «Челси». Сейчас мы хотим воспользоваться возможностью, чтобы поговорить с вами, болельщиками. Нашим обещанием было то, что вы будете гордиться работой. Мы по-прежнему полностью привержены долгосрочному и устойчивому успеху нашего клуба и выполняем данное вам обещание. Мы знаем, какой огромный потенциал мы должны развивать и мы серьезно относимся к этой роли. Все, кто работает здесь, неустанно сосредоточены на том, чтобы продвигать нас вперед.

Конечно, для первой мужской команды прошедший сезон стал разочарованием, конечно, мы можем и будем многое делать лучше. Вы поддерживаете команду в трудный период не только в Лондоне, но и во всех точках земного шара. Мы не можем выразить всю благодарность, испытываемую к вам за это.

Несмотря на все вызовы прошлого года, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы с нетерпением ждем встречи с Маурисио Почеттино в качестве главного тренера нашей команды в июле. Успех, к которому мы стремимся, возможен только при поддержке наших болельщиков… Мы продолжим следить за тем, чтобы ваши голоса были услышаны, когда мы смотрим в будущее.

На данный момент, от имени правления и всех в клубе, спасибо за вашу выдающуюся поддержку. Мы надеемся, что вы хорошо проведете лето, и с нетерпением ждем возможности снова приветствовать вас на стадионе в августе», — сказано в заявлении команды, опубликованном на официальном сайте «Челси».

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