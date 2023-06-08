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Чистяков: Ловрен? Я ожидал увидеть игрока «Ливерпуля», но реальность была другой

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о бывшем футболисте команды Деяне Ловрене.

Защитник "Зенита" высказался об экс-одноклубнике Ловрене
© Чемпионат.com

«С Ловреном были обычные отношения. Проблема была в языковом барьере, так как он особо не говорил на русском. Иногда у нас не получалось понимать друг друга. Но в целом нормально. Он ко мне хорошо относился. После неудачных игр он всегда поддерживал. Говорил при команде, что все могут ошибаться. Когда он ушёл в «Лион», я тоже пожелал ему удачи. Вообще Деян хороший парень.

Осень он провёл очень классно. А потом офигенно сыграл на чемпионате мира. Когда я только пришёл в команду, мне казалось, что он был не тот. То есть я ожидал увидеть игрока «Ливерпуля», но ожидания расходились с реальностью. У него же действительно были отрезки с не лучшими матчами.

Но то, как он провёл осеннюю часть сезона, а потом чемпионат мира – это высший пилотаж. Так что мнение о нём изменилось – видимо, у него был действительно не лучший период в России. Но в конце он показал свой уровень. Так что в «Лион» – это закономерно», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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