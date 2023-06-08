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«Никто из латиноамериканских игроков «Оренбурга» не изъявлял серьезного желания получить российское гражданство» — спортивный директор клуба

Латиноамериканские футболисты «Оренбурга» не изъявляли серьезного желания получить российское гражданство, однако в случае такого обращения клуб готов проработать этот вопрос, заявил в интервью «Матч ТВ» спортивный директор команды Дмитрий Андреев.

Никто из легионеров «Оренбурга» не изъявлял желания получить российское гражданство
© Матч ТВ

Ранее аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера заявил «Матч ТВ», что готов получить российское гражданство, если будет такая возможность.

— Вы говорили, что все аргентинцы хотят российское гражданство и клуб будет заниматься этим после окончания сезона. Работа уже началась?

— Такая ситуация — проходит Вера через микст зону после матча, а я стою рядом. Его спрашивают: «Хочешь российский паспорт?» Он говорит: «Да не проблема». «А если из рук Путина?» — «Еще лучше, давай». Вот так это выглядит, а потом это все подхватывается. Никакого предметного диалога на эту тему не было. Тут надо знать менталитет латиноамериканцев. Серьезно о чем то говорить с ними редко удается (смеется).

Если кто то из них подойдет и скажет, что хотел бы получить гражданство России — конечно, начнем прорабатывать этот вопрос. Пока такого не было, — сказал Андреев «Матч ТВ».

Помимо Веры в «Оренбурге» выступают пять латиноамериканцев — аргентинцы Матиас Перес, Брайан Мансилья, Сесар Флорентин и Томас Муро, а также костариканец Джимми Марин.

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