Тренер Тарханов: «Ростов» — открытие сезона в РПЛ

«Ростов» с Карпиным — команда-открытие этого сезона в РПЛ. Последний раз такой успех был с Бердыевым, когда ростовчане заняли второе место. А в этом году после долгого перерыва боролись за первую тройку. Ещё важно, что в команде были свои молодые игроки», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.