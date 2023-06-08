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Воспитанник «Локомотива» Севикян заявил, что считает себя армянином и будет рад сменить спортивное гражданство

Полузащитник «ПАРИ НН» и молодежной сборной России Эдгар Севикян заявил «РБ Спорт», что будет рад получить предложение о смене спортивного гражданства на армянское.

Полузащитник "Пари НН" хочет сменить спортивное гражданство
© ФК "Пари Нижний Новгород"

— Были периоды, когда я общался с представителями Федерации футбола Армении, но сейчас переговоров нет. В этом сезоне я получал мало игрового времени — логично, что разговоров стало меньше. Но я всегда говорил, что считаю себя армянином, поэтому, если поступит предложение о смене спортивного гражданства, я буду рад. Если у меня появится возможность играть за сборную Армении, я буду очень доволен, — сказал Севикян.

21 летний Севикян является уроженцем Москвы и воспитанником «Локомотива». С 2017 года россиянин находился в академии «Леванте», на его счету два матча за основную команду испанского коллектива. В 2022 году Севикян подписал трехлетний контракт с «ПАРИ НН». На счету игрока в этом сезоне 15 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

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