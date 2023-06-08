Полузащитник "Пари НН" хочет сменить спортивное гражданство

— Были периоды, когда я общался с представителями Федерации футбола Армении, но сейчас переговоров нет. В этом сезоне я получал мало игрового времени — логично, что разговоров стало меньше. Но я всегда говорил, что считаю себя армянином, поэтому, если поступит предложение о смене спортивного гражданства, я буду рад. Если у меня появится возможность играть за сборную Армении, я буду очень доволен, — сказал Севикян.