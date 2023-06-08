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В «Спартаке» окажут юридическую поддержку Игнатову в разбирательстве с агентом Маньяковым

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб окажет всю возможную юридическую поддержку полузащитнику Михаилу Игнатову в разбирательстве с агентом Александром Маньяковым.

В «Спартаке» окажут юридическую поддержку Игнатову в разбирательстве с агентом Маньяковым
© Чемпионат.com

«Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Дело было заведено после того, как футболист разорвал контракт с аккредитованным Маньяковым и подписал договор с агентом Дмитрием Теренковым. Изначально палата по разрешению споров частично удовлетворила претензию Маньякова, подтвердив, что игрок не имел права расторгать соглашение.

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