В «Спартаке» окажут юридическую поддержку Игнатову в разбирательстве с агентом Маньяковым

«Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.