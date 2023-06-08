Тренер «Барселоны» заявил, что Неймар не входит в сферу интересов клуба

Хави заявил, что Неймар не входит в сферу интересов «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Пари Сен Жермен» Неймару.
В четверг в СМИ появилась информация, что бразилец планирует вернуться в «Барселону» после несостоявшегося перехода Лионеля Месси.
— Я удивлен. Слушайте, я ценю Неймара как человека, как игрока, он великий футболист, но он не входит в наши планы, — цитирует Хави Football Espana.
Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. Контракт 31 летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.