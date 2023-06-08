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В КДК РФС приняли решение не наказывать защитника ЦСКА Рошу, назвавшего Соболева клоуном

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитета не стал дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу.

В КДК приняли решение по делу Роши, назвавшего Соболева "клоуном"
© РИА Новости

«Роша не присутствовал на заседании КДК. Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доцента университета Сан-Пауло. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун». КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50000 рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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