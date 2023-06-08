Число подписчиков «Интер Майами» достигло 5 млн после новости о подписании Месси

Клуб MLS «Интер Майами» увеличил число подписчиков в социальной сети Instagram* до 5 миллионов человек после объявления о переходе в команду аргентинского форварда Лионеля Месси.

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По состоянию на вечер 7 июня соцсеть «Интер Майами» насчитывала один миллион подписчиков. Днем в четверг их количество возросло в 5 раз.

В то же время в Twitter число подписчиков клуба увечилось со 180 до 410 тысяч.

В среду Месси объявил, что решил продолжить карьеру в «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе с национальной командой он победил на чемпионате мира 2022 в Катаре.