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ФИФА впервые выплатит призовые участницам женского ЧМ. По 30 000 долларов – за игру в группе, по 270 000 – чемпионкам

Участницы женского чемпионата мира впервые получат премиальные выплаты от ФИФА.

ФИФА впервые выплатит призовые участницам женского ЧМ
© Sports.ru

Как сообщает журналист Роб Харрис, за участие на групповом этапе все спортсменки гарантированно получат по 30 тысяч долларов.

За выход в 1/8 финала предусмотрены премиальные в размере 60 тысяч, в 1/4 финала – 90 тысяч.

Футболистки сборной, которая займет 4-е место, получат по 165 тысяч, 3-е место – по 180 тысяч.

Игрокам команды, проигравшей в финале, выплатят по 195 тысяч, а победительницам турнира – по 270 тысяч.

Отмечается, что суммы премиальных в большинстве случаев превышают зарплаты спортсменок в клубах.

Женский чемпионат мира пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

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