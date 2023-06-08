УЕФА попросил болельщиков «Ман Сити» приехать на стадион за девять часов до начала финала ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил болельщиков «Манчестер Сити» приехать на стадион, где пройдет финал Лиги чемпионов, за девять часов до начала матча, сообщает Daily Mail.

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Финальная игра турнира между «Ман Сити» и «Интером» пройдет в субботу, 10 июня, в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени.