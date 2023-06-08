УЕФА попросил болельщиков «Ман Сити» приехать на стадион за девять часов до начала финала ЛЧ — СМИ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил болельщиков «Манчестер Сити» приехать на стадион, где пройдет финал Лиги чемпионов, за девять часов до начала матча, сообщает Daily Mail.
Финальная игра турнира между «Ман Сити» и «Интером» пройдет в субботу, 10 июня, в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени.
По информации издания, таким образом УЕФА намерен избежать повторения беспорядков, которые произошли в 2022 году перед финалом между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). Фанаты будут должны пройти три пункта контроля безопасности, чтобы попасть на стадион. Также УЕФА организовал более сотни автобусных маршрутов для удобной логистики.