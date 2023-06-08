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Тренер «Оренбурга» Личка ответил на вопрос, возглавит ли он «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос, возглавит ли он московское «Динамо». Ранее СМИ писали об интересе бело-голубых к чешскому специалисту. Однако Личка заверил, что не контактировал с «Динамо». Единственное предложение, которое ему поступало, было от «Краснодара»

Тренер «Оренбурга» Личка ответил на вопрос, возглавит ли он «Динамо»
© Чемпионат.com

«Пойду ли я в «Динамо»? Нет. Я уже говорил в интервью раньше: у меня была только одна связь с другим клубом напрямую. Это зимнее предложение «Краснодара». Если кто-то хочет позвать меня, надо звонить в футбольный клуб «Оренбург». Всё очень просто», — приводит слова Личка интернет-портал «Известия».

Напомним, Личка вместе с «Оренбургом» финишировал на 7-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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