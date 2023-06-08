Мостовой назвал событие, удивившее его больше перехода Месси в «Интер Майами»

«Для меня это неожиданность. Но я был еще больше удивлен, когда он ушел из «Барселоны», и эти новости не перекроют того события. Американским клубом владеет Бекхэм, может быть, переход связан с этим.



Считаю, что деньги не играли роли в решении Месси, а иначе аргентинец уехал бы по направлению Роналду и Бензема», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».