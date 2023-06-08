Мостовой назвал событие, удивившее его больше перехода Месси в «Интер Майами»

Мостовой заявил, что уход Месси из "Барселоны" удивил его больше переезда игрока в США
Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой признался, что для него стало сюрпризом решение аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в американский клуб «Интер Майами».
«Для меня это неожиданность. Но я был еще больше удивлен, когда он ушел из «Барселоны», и эти новости не перекроют того события. Американским клубом владеет Бекхэм, может быть, переход связан с этим.
Считаю, что деньги не играли роли в решении Месси, а иначе аргентинец уехал бы по направлению Роналду и Бензема», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
Месси 7 июня объявил о том, что продолжит карьеру в «Интер Майами». По его словам, при выборе клуба он не руководствовался финансовыми соображениями, а иначе подписал бы контракт с командой из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», которая предлагала ему, по сообщениям СМИ, контракт на €1,5 млрд сроком на три года.