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Мостовой заявил, что уход Месси из "Барселоны" удивил его больше переезда игрока в США

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой признался, что для него стало сюрпризом решение аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в американский клуб «Интер Майами».

Мостовой назвал событие, удивившее его больше перехода Месси в «Интер Майами»
© Газета.Ru

«Для меня это неожиданность. Но я был еще больше удивлен, когда он ушел из «Барселоны», и эти новости не перекроют того события. Американским клубом владеет Бекхэм, может быть, переход связан с этим.

Считаю, что деньги не играли роли в решении Месси, а иначе аргентинец уехал бы по направлению Роналду и Бензема», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Месси 7 июня объявил о том, что продолжит карьеру в «Интер Майами». По его словам, при выборе клуба он не руководствовался финансовыми соображениями, а иначе подписал бы контракт с командой из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», которая предлагала ему, по сообщениям СМИ, контракт на €1,5 млрд сроком на три года.

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