Андрей Канчесльскис рассказал о главных разочарованиях сезона в РПЛ
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о главных разочарования Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.
«Главными разочарованиями сезона стали «Торпедо» и «Химки». Много чего говорилось и писалось о них. Чехарда со сменой тренеров показала, что ни к чему хорошему такое не приводит. Разочарование сильное, но это очевидно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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