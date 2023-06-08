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Фёдор Смолов: с Дзюбой мы друзьями никогда не были

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Смолов вспомнил, как потерял место в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года в России.

Смолов рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой
© Betassist

«Ещё до турнира мы начали играть в чуть другой футбол, нежели два-три года при Черчесове. На тренировках я понял, что мяч не получаю. А что я в играх получу? Дзага бегает, плюется, что перестали низом в пас играть. Я понял, что что-то да будет.

Я никого не виню. Дзюба вышел и подтвердил свою состоятельность со спортивной точки зрения. Признаю это.

Друзья ли мы с Дзюбой? Нет. И никогда не были. Та история на чемпионате мира на отношения наши не повлияла. Они ровные», — сказал Смолов в интервью Нобелю Арустамяну.

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