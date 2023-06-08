Эксперт оценил шансы "Родины" на выход в РПЛ

Футбольный эксперт Валерий Масалитин заявил «Евро Футбол.Ру», что у «Родины» не будет шансов в FONBET Переходных матчах за право выступать в МИР РПЛ против «ПАРИ НН», если нижегородцы продолжат бороться в ответном матче.

© Матч ТВ

Нижегородская команда на выезде одержала победу со счетом 3:0.

— Как вам первое противостояние «Родины» с «ПАРИ НН»? Результат матча ожидаем?

— У «ПАРИ НН» очень хороший состав. Его попадание в стыки — это результат тренерской чехарды, которая не привела ни к чему хорошему. Юран проделал хорошую работу. Видно, что ребята взбодрились и показывают игру, которая приносит им результат. Нижегородцы были фаворитами в этой паре. Они это подтвердили, выиграв 3:0. Если не упадет мотивация, то они сохранят прописку.

— Не слишком ли крупный счет?

— Гости забивали то, что им давали. Плюс Яковлев хорошо выходил два раза. Один раз промазал, второй — попал во вратаря. Счет мог быть и крупнее.

— «Родина» готова к РПЛ, как вам кажется?

— Судя по составу, не готова.

— Счет первого матча не позволит «Родине» пройти «ПАРИ НН», или шансы еще есть?