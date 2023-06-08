Эксперт оценил шансы "Родины" на выход в РПЛ

«Родина» сможет выйти в РПЛ, только если «ПАРИ НН» в ответной встрече будет валять дурака» — Масалитин
Футбольный эксперт Валерий Масалитин заявил «Евро Футбол.Ру», что у «Родины» не будет шансов в FONBET Переходных матчах за право выступать в МИР РПЛ против «ПАРИ НН», если нижегородцы продолжат бороться в ответном матче.
Нижегородская команда на выезде одержала победу со счетом 3:0.
— Как вам первое противостояние «Родины» с «ПАРИ НН»? Результат матча ожидаем?
— У «ПАРИ НН» очень хороший состав. Его попадание в стыки — это результат тренерской чехарды, которая не привела ни к чему хорошему. Юран проделал хорошую работу. Видно, что ребята взбодрились и показывают игру, которая приносит им результат. Нижегородцы были фаворитами в этой паре. Они это подтвердили, выиграв 3:0. Если не упадет мотивация, то они сохранят прописку.
— Не слишком ли крупный счет?
— Гости забивали то, что им давали. Плюс Яковлев хорошо выходил два раза. Один раз промазал, второй — попал во вратаря. Счет мог быть и крупнее.
— «Родина» готова к РПЛ, как вам кажется?
— Судя по составу, не готова.
— Счет первого матча не позволит «Родине» пройти «ПАРИ НН», или шансы еще есть?
— Если у нижегородцев еще будет мотивация продолжать борьбу, то у «Родины» нет шансов их пройти. А если команда РПЛ выйдет валять дурака, то шансы будут.