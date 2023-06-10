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"Интер Майами" за сутки после перехода форварда Месси продал все билеты на матчи до конца сезона

Американский футбольный клуб "Интер Майами" за 24 часа после перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси продал все билеты на все матчи до конца сезона MLS, включая выездные. Об этом сообщает AS.

"Интер Майами" продал все билеты на матчи до конца сезона
© Global Look Press

Пока неизвестно, когда Месси дебютирует за новый клуб. У "Интер Майами" остается 12 матчей до конца регулярного чемпионата MLS. Испанское издание отмечает, что даже Серхио Агуэро, близкий друг Месси, сказал, что он попросил у него билет, но их не оказалось. Стоимость билетов на сайтах перекупщиков доходит до $3500. 3 июня Месси провел последний матч в составе "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции.

Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента. Месси пополнил состав "ПСЖ" в 2021 году. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". Каталонцы не раз заявляли о желании вернуть аргентинца в состав клуба, но сделать это им помешали финансовые ограничения на потолок зарплат игроков команды. Ранее экс-игрок "Барселоны" Луис Суарес рассказал о договоренности с Неймаром и Лионелем Месси о совместном завершении карьеры.

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