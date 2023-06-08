Карпин назвал наиболее достойных кандидатов на звание лучшего тренера РПЛ

Наставник "Ростова" Карпин считает, что Семак и Федотов более достойны звания лучшего тренера
Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин выразил мнение о лучшем тренере Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего сезона.
Напомним, лучшим тренером был признан Владимир Федотов из столичного ЦСКА.
«Обидно ли, что награда лучшего тренера досталась не мне? Наверное, чтобы стать лучшим тренером надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовем это так, по поводу состава, перелетов, это для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается — кто на первом и втором месте — те и лучшие.
Возможно, лучший тренер вообще Ташуев. За эти номинации голоcуют люди, а на вкуc и цвет товарищей нет. Так что абcолютно нормально и правильно. Дейcтвительно cчитаю, что Cемак и Федотов более доcтойны, чем я», — цитирует Карпина Sport24.
В минувшем сезоне, который завершился 3 июня, подопечные Карпина заняли четвертое место, набрав 53 очка в 30 матчах.
Чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит». Второе место занял ЦСКА, третье — московский «Спартак».
Карпин возглавил ростовскую команду в марте 2022 года. До этого он работал в клубе с 2017 по 2021 год. Также на данный момент он является главным тренером сборной России.