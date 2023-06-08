Карпин назвал наиболее достойных кандидатов на звание лучшего тренера РПЛ

«Обидно ли, что награда лучшего тренера досталась не мне? Наверное, чтобы стать лучшим тренером надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовем это так, по поводу состава, перелетов, это для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается — кто на первом и втором месте — те и лучшие.



Возможно, лучший тренер вообще Ташуев. За эти номинации голоcуют люди, а на вкуc и цвет товарищей нет. Так что абcолютно нормально и правильно. Дейcтвительно cчитаю, что Cемак и Федотов более доcтойны, чем я», — цитирует Карпина Sport24.