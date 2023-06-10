Футболист «Боруссии» отказал пяти топ-клубам АПЛ ради перехода в мадридский «Реал»

Игрок "Боруссии" Беллингем отказал пяти топ-клубам АПЛ ради перехода в мадридский "Реал"
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем ради перехода в мадридский «Реал» отказал пяти клубам Английской премьер-лиги (АПЛ).
Испанский журналист Хосе Луис Санчес сообщил в социальной сети, что 19-летнего английского игрока были готовы приобрести «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
При этом по его информации, «Манчестер Сити» предлагал футболисту личный контракт с зарплатой в два раза выше, чем «Реал», но Белллингем ответил отказом.
7 июня «Боруссия» объявила о достижении договоренности с «Реалом» по поводу перехода Беллингема. Сумма трансфера 19-летнего английского футболиста составит €103 млн. Немецкий клуб может также получить сумму от 30% в виде бонусов.
Руководство клуба из Дортмунда весной предлагало футболисту продлить действующее соглашение до 2026 года с зарплатой €14 млн в год. Но Беллингема не устроило данное предложение, тем более, в «Реале» он будет получать примерно €20 млн за сезон.