Футболист «Боруссии» отказал пяти топ-клубам АПЛ ради перехода в мадридский «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем ради перехода в мадридский «Реал» отказал пяти клубам Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Испанский журналист Хосе Луис Санчес сообщил в социальной сети, что 19-летнего английского игрока были готовы приобрести «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

При этом по его информации, «Манчестер Сити» предлагал футболисту личный контракт с зарплатой в два раза выше, чем «Реал», но Белллингем ответил отказом.

7 июня «Боруссия» объявила о достижении договоренности с «Реалом» по поводу перехода Беллингема. Сумма трансфера 19-летнего английского футболиста составит €103 млн. Немецкий клуб может также получить сумму от 30% в виде бонусов.