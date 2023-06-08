Бензема назвал причину перехода в клуб из Саудовской Аравии

Экс-форвард "Реала" Бензема перешел в "Аль-Иттихад" из-за религии
Французский футболист Карим Бензема рассказал, почему принял решение перейти в "Аль-Иттихад". 35-летний форвард покинул мадридский "Реал" и подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2026 года.
"Потому что я мусульманин и это мусульманская страна. Я всегда хотел там жить. Я уже был в Саудовской Аравии, и мне хорошо здесь. Когда я разговаривал со своей семьей о том, что собираюсь перейти в клуб из Саудовской Аравии, они все были очень счастливы, и вот я здесь. Для меня это то место, где я хочу быть", - приводит слова нападающего журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. Всего составе "Реала" Бензема провел 14 лет. За это время он выиграл 25 трофеев, забил 353 мяча, заняв вторую строчку в списке бомбардиров за историю мадридского клуба.
Ранее экс-футболист Александр Мостовой поддержал решение Карима Бензема перейти в "Аль-Иттихад".