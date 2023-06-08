Бензема назвал причину перехода в клуб из Саудовской Аравии

"Потому что я мусульманин и это мусульманская страна. Я всегда хотел там жить. Я уже был в Саудовской Аравии, и мне хорошо здесь. Когда я разговаривал со своей семьей о том, что собираюсь перейти в клуб из Саудовской Аравии, они все были очень счастливы, и вот я здесь. Для меня это то место, где я хочу быть", - приводит слова нападающего журналист CBS Sports Бен Джейкобс.