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В «Динамо» Махачкала сообщили о намерении пригласить в клуб Шамиля Газизова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о встрече с бывшим генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Ранее сообщалось, что Газизов может войти в структуру управления махачкалинского «Динамо».

В махачкалинское "Динамо" хотят пригласить Газизова
© Чемпионат.com

«Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат «Динамо». Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков после 34 матчей. Первое место занял казанский «Рубин» — 69 очков.

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