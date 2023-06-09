В махачкалинское "Динамо" хотят пригласить Газизова

«Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат «Динамо». Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.