Гендиректор Серии А Де Серво сообщил, что лига получила новое название за рубежом

Генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Серво заявил, что лига получила новое название за рубежом. Этот шаг направлен на комплекс решений, чтобы бренд турнира был более привлекателен для инвесторов.
«Наша лига за рубежом будет называтьcя «Cерия А: cделано в Италии». Мы начали путь к воccтановлению международного лидерcтва. Мы — лига c наибольшим потенциалом, которая была лучшей на протяжении деcятилетий.
Да, должны улучшать стадионы, но красота наших городов и их история уникальны. Это не просто лига, это страна. Италия — мечта многих людей, помимо футбола», — приводит слова Де Серво AS.
В текущем сезоне сразу три итальянских клуба вышли в финал еврокубков. «Фиорентина» проиграла английскому «Вест Хему» (1:2) в финале Лиги конференций. «Рома» в финале Лиги Европы уступила «Севилье» в серии послематчевых пенальти.
10 июня «Интер» сыграет с английским «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени.