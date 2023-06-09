Гендиректор Серии А Де Серво сообщил, что лига получила новое название за рубежом

Генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Серво заявил, что лига получила новое название за рубежом. Этот шаг направлен на комплекс решений, чтобы бренд турнира был более привлекателен для инвесторов.

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«Наша лига за рубежом будет называтьcя «Cерия А: cделано в Италии». Мы начали путь к воccтановлению международного лидерcтва. Мы — лига c наибольшим потенциалом, которая была лучшей на протяжении деcятилетий.

Да, должны улучшать стадионы, но красота наших городов и их история уникальны. Это не просто лига, это страна. Италия — мечта многих людей, помимо футбола», — приводит слова Де Серво AS.

В текущем сезоне сразу три итальянских клуба вышли в финал еврокубков. «Фиорентина» проиграла английскому «Вест Хему» (1:2) в финале Лиги конференций. «Рома» в финале Лиги Европы уступила «Севилье» в серии послематчевых пенальти.