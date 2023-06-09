"Аякс" сделал официальное предложение "Краснодару" по покупке Сперцяна

По их данным, клуб из Амстердама выразил российской команде заинтересованность в полузащитнике и уже сделал предложение, а спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат обратился в агентство, ведущее дела российско-армянского футболиста.

Сообщается, что покупка может обойтись «Аяксу» в девять миллионов евро. При этом, по данным источника «Чемпионата», сумма выкупа может составить более десяти миллионов. А в официальные переговоры европейский клуб планирует вступить после финала Кубка России, который состоится 11 июня.