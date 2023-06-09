"Аякс" сделал официальное предложение "Краснодару" по покупке Сперцяна

Европейский клуб захотел купить игрока из клуба РПЛ
Нидерландский «Аякс» захотел купить игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает издание De Telegraaf.
По их данным, клуб из Амстердама выразил российской команде заинтересованность в полузащитнике и уже сделал предложение, а спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат обратился в агентство, ведущее дела российско-армянского футболиста.
Сообщается, что покупка может обойтись «Аяксу» в девять миллионов евро. При этом, по данным источника «Чемпионата», сумма выкупа может составить более десяти миллионов. А в официальные переговоры европейский клуб планирует вступить после финала Кубка России, который состоится 11 июня.
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