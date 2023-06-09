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ЧМ-2023 станет самым посещаемым женским турниром в истории — продано более 1 млн билетов

На чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа, продано более 1 млн билетов. Он станет самым посещаемым женским турниром в истории.

ЧМ-2023 станет самым посещаемым женским турниром в истории
© globallookpress.com

«Рад сообщить всему миру, что ФИФА продала более миллиона билетов на Чемпионат мира по футболу среди женщин, который в этом году пройдёт в Австралии и Новой Зеландии!

Пока я пишу это, было продано 1 032 884 билета. До старта осталось более месяца, а мы превзошли показатели продаж во Франции в 2019 году, что означает, что Чемпионат мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии 2023 года станет самым посещаемым в истории. Будущее за женщинами! Спасибо болельщикам за поддержку того, что станет величайшим женским чемпионатом мира по футболу в истории!

В принимающих странах и по всему миру набираются обороты, и я с нетерпением жду встречи с вами там, чтобы увидеть, как звёзды женского футбола сияют на мировой арене», — написал президент ФИФА Джанни Инфантино в социальной сети.

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