ЧМ-2023 станет самым посещаемым женским турниром в истории

«Рад сообщить всему миру, что ФИФА продала более миллиона билетов на Чемпионат мира по футболу среди женщин, который в этом году пройдёт в Австралии и Новой Зеландии!



Пока я пишу это, было продано 1 032 884 билета. До старта осталось более месяца, а мы превзошли показатели продаж во Франции в 2019 году, что означает, что Чемпионат мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии 2023 года станет самым посещаемым в истории. Будущее за женщинами! Спасибо болельщикам за поддержку того, что станет величайшим женским чемпионатом мира по футболу в истории!



В принимающих странах и по всему миру набираются обороты, и я с нетерпением жду встречи с вами там, чтобы увидеть, как звёзды женского футбола сияют на мировой арене», — написал президент ФИФА Джанни Инфантино в социальной сети.