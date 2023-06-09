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Владимир Сычевой официально сменил фамилию на Писарский

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Александрович Сычевой официально стал Владимиром Васильевичем Писарским. Накануне футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества, сообщает пресс-служба РПЛ.

Футболист Сычевой официально сменил фамилию
© Чемпионат.com

«Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский. Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого», — сообщается в телеграм-канале РПЛ.

Напомним, в первой половине сезона-2022/2023 Писарский выступал за «Оренбург». В составе этой команды он провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. За «Крылья» нападающий сыграл 16 матчей, забив три гола и оформив один ассист.

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