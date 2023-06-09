Алдонин: игра в Москве не даст ЦСКА преимущества в суперфинале Кубка России по футболу

"В таких турнирах не бывает легких соперников, кто бы ни вышел в финал, всем будет тяжело. На мой взгляд, явного фаворита в этой игре нет. В таких матчах уровень мастерства команды и отдельных игроков не главное. Несмотря на то что ЦСКА будет играть в Москве, им это большого преимущества не даст", - сказал Алдонин.