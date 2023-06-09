Главный тренер ЦСКА высказался о жесте Соболева в адрес Роши

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о скандальном инциденте, произошедшем в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). В той встрече нападающий красно-белый Александр Соболев показал непристойный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.
«Справедливость восторжествовала на все сто процентов, когда КДК оправдал Рошу. Мне кажется, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в данный эпизод.
Безусловно, после матча мы поддержали Виллиана. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался на провокацию. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.
Соболев написал «это другое» про жест футболиста «Севильи» после финала Лиги Европы? Вообще не понимаю, о чём тут речь: другое, третье, десятое. На поле идёт честное мужское противоборство. Мне кажется, в футболе не место каким-то вещам. Всякое случается в пылу борьбы, но нужно уважительно друг к другу относиться. Я думаю, что жесты — очень серьёзная вещь, которая может ранить человека», — цитирует Федотова «Спорт-экспресс».
Александр Соболев продемонстрировал оскорбительный и непристойный жест в отношении Виллиана Роши. Нападающий схватил себя за половой орган и направил его в адрес бразильца. По итогам данного эпизода главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал красные карточки обоим футболистам. Удаление бразильца потом было отменено КДК РФС.