Главный тренер ЦСКА высказался о жесте Соболева в адрес Роши

«Справедливость восторжествовала на все сто процентов, когда КДК оправдал Рошу. Мне кажется, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в данный эпизод.



Безусловно, после матча мы поддержали Виллиана. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался на провокацию. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.



Соболев написал «это другое» про жест футболиста «Севильи» после финала Лиги Европы? Вообще не понимаю, о чём тут речь: другое, третье, десятое. На поле идёт честное мужское противоборство. Мне кажется, в футболе не место каким-то вещам. Всякое случается в пылу борьбы, но нужно уважительно друг к другу относиться. Я думаю, что жесты — очень серьёзная вещь, которая может ранить человека», — цитирует Федотова «Спорт-экспресс».