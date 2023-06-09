Экс-президент РФС назвал главное разочарование сезона в РПЛ

Экс-президент РФС Колосков признался, что его разочаровало "Динамо" в сезоне РПЛ
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что его разочаровало московское «Динамо» в сезоне-2022/2023.
«В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало и игрой, и итоговым результатом. Команда, которая еще осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять», — цитирует Колоскова «Чемпионат.com».
«Динамо», которое до зимней паузы в чемпионате России по футболу шло в числе лидеров РПЛ, провалило весеннюю часть сезона и финишировало в итоге на девятом месте в турнирной таблице.
В 30 матчах динамовцы одержали 13 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, набрав 45 очков.
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