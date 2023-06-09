Экс-президент РФС назвал главное разочарование сезона в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что его разочаровало московское «Динамо» в сезоне-2022/2023.

«В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало и игрой, и итоговым результатом. Команда, которая еще осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять», — цитирует Колоскова «Чемпионат.com».

«Динамо», которое до зимней паузы в чемпионате России по футболу шло в числе лидеров РПЛ, провалило весеннюю часть сезона и финишировало в итоге на девятом месте в турнирной таблице.