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Экс-президент РФС Колосков признался, что его разочаровало "Динамо" в сезоне РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что его разочаровало московское «Динамо» в сезоне-2022/2023.

Экс-президент РФС назвал главное разочарование сезона в РПЛ
© РИА Новости

«В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало и игрой, и итоговым результатом. Команда, которая еще осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять», — цитирует Колоскова «Чемпионат.com».

«Динамо», которое до зимней паузы в чемпионате России по футболу шло в числе лидеров РПЛ, провалило весеннюю часть сезона и финишировало в итоге на девятом месте в турнирной таблице.

В 30 матчах динамовцы одержали 13 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, набрав 45 очков.

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