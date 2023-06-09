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Женская сборная России осталась на 24-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу осталась на 24-й строчке.

Женская сборная России осталась на 24-м месте в рейтинге ФИФА
© Пресс-служба РФС

Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет сборная США. В первой десятке женских сборных произошли некоторые изменения — Испания обошла Канаду, а Бразилия оставила позади себя Нидерланды.

Рейтинг ФИФА среди женских сборных по футболу:

1. США

2. Германия

3 Швеция

4. Англия

5. Франция

6. Испания (ранее была на 7-м месте)

7. Канада (ранее была на 6-м месте)

8. Бразилия (ранее была на 9-м месте)

9. Нидерланды (ранее были на 8-м месте)

10. Австралия

11. Япония

12. Норвегия

13. Дания (ранее была на 15-м месте)

14. Китай (ранее был на 13-м месте)

15. Исландия (ранее была на 14-м месте)

...23. Шотландия

24. Россия

25. Колумбия (ранее была на 26-м месте)

Напомним, женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

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