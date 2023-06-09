Женская сборная России осталась на 24-м месте в рейтинге ФИФА
ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу осталась на 24-й строчке.
Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет сборная США. В первой десятке женских сборных произошли некоторые изменения — Испания обошла Канаду, а Бразилия оставила позади себя Нидерланды.
Рейтинг ФИФА среди женских сборных по футболу:
1. США
2. Германия
3 Швеция
4. Англия
5. Франция
6. Испания (ранее была на 7-м месте)
7. Канада (ранее была на 6-м месте)
8. Бразилия (ранее была на 9-м месте)
9. Нидерланды (ранее были на 8-м месте)
10. Австралия
11. Япония
12. Норвегия
13. Дания (ранее была на 15-м месте)
14. Китай (ранее был на 13-м месте)
15. Исландия (ранее была на 14-м месте)
...23. Шотландия
24. Россия
25. Колумбия (ранее была на 26-м месте)
Напомним, женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.