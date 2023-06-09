Полузащитник "Пари НН" Глушаков хочет возглавить "Спартак"

- Отношение к фанатам "Спартака"? Я люблю и ценю фанатов "Спартака", никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал – всем все ясно. Вернусь ли в "Спартак" главным тренером? Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? – приводит комментарий Глушакова "РБ Спорт".

Центральный хавбек Денис Глушаков пополнил состав "Спартака" в 2013 году. С тех пор россиянин сыграл в красно-белой майке 173 поединка. В них он сумел забить 23 гола. Также в активе футболиста 10 голевых пасов. В сезоне 2016/2017 Денис был лидером москвичей и выводил команду с капитанской повязкой. По итогам 30 туров "Спартаку" удалось завоевать золотые медали российского первенства. Глушаков покинул клуб в 2019 году, перебравшись в "Ахмат". В данный момент экс-спартаковец представляет цвета "Пари НН". Ранее Глушаков получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Сейчас рулевым "Спартака" является испанец Гильермо Абаскаль. Он сумел привести коллектив к бронзовым медалям РПЛ. В январе Глушакову исполнилось 36 лет.